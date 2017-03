Kada i kako posaditi lučice luka

Jesenska ili proljetna sadnja luka?

Jedno od često postavljanih pitanja je kada je bolje posaditi luk – na jesen ili na proljeće? Na ovo pitanje nema jedinstvenog odgovora i to ovisi o mnogim faktorima, poput u kojem se dijelu Hrvatske nalazite, kakvo tlo imate, kakve su klimatske (ne)prilike karakteristične za vaš kraj.

Tako imamo situaciju da jedni sav luk sade na jesen (listopad/studeni), dok drugi sade luk na proljeće (ožujak-svibanj). Ja spadam u onu drugu skupinu – većinu luka sadim na proljeće. Naime, prema mojem iskustvu i onom moje mame i bake, luk posađeni na proljeće uvijek puno ljepše naraste i manje je podložan nametnicima. Ali dakle to je situacija u mom kraju, u mojoj ilovastoj zemlji, u mojem dijelu Međimurja.

Ukoliko sami ne znate kada će to biti najbolje kod vas – napravite višegodišnji pokus, pa dio iste vrste luka sadite na jesen, dio na proljeće i bilježite razlike u rastu i urodu. Naime, zapažanja samo jedne godine nisu dovoljna jer nije svaka godina ista, isti rezultat bi morali dobiti tokom više godina da bi bili sigurni u zaključke.

Kako luk posađeni na jesen ipak prije naraste i možete imati mladi luk jako rano, uvijek dio luka ipak posadim i na jesen. Za jesensku sadnju biram sortu Majski srebrenac, jer se radi o ranoj vrsti luka, kojeg velikim dijelom pojedemo kao mladi luk, a tek dio ostavim da dozori za korištenje tokom ljeta. A sve ostale vrste luka sadim na proljeće, tokom ožujka, travnja i početkom svibnja.

Tokom zime sadim i luk za konzumaciju koji mi prije vremena proklije (VIŠE).

Kako posaditi lučice luka

Gredica za sadnju luka mora biti dobro pripremljena i rahla. Preporučljivo je da gredica bude povišena barem nekih 10-tak cm, jer luk ne voli zadržavanje vode te u takvim uvjetima može doći do truljenja luka.

Luk voli puno hranjiva, pa je preporučljivo gredicu prethodno pognojiti, bilo kompostom, glistincem, odstajalim gnojem, kupovnim organskim gnojivima…. Ja prilikom pripreme gredice dodajem organsko granulirano ili briketirano gnojivo na način da ga lagano pobacam po tlu i lagano ukopam. Ukoliko to zaboravite prije sadnje, uvijek i naknadno možete lagano razbacati gnojivo po gredicama.

U pripremljenu gredicu dovoljno je samo lagano utisnuti lučice luka. Neki kopaju male jarke na gredici te lučice u njih poslaguju, ali ukoliko ste dobro pripremili tlo to neće biti potrebno. Ja si prije pobacam lučice luka po sredini gredice i sadim po redu.



Kod sadnje je bitno da dobro okrenete lučicu luka – dio koji će potjerati korijenje prema dolje, vrh gdje će potjerati list prema gore. Lučicu primite s dva prsta i lagano utisnite u tlo.

Razmak između lučice može biti između 10-20 cm – ukoliko ćete luk postupno brati kao mladi možete ga posaditi i gušće pa onda na pola prorijediti redovitom berbom za jelo, da preostali lukovi imaju dovoljno prostora za razviti glavice. Ukoliko sve sadite samo za zrele glavice, posadite ga rjeđe.



Nakon sadnje tlo samo lagano zaravnajte rukama. Kako ja imam ilovasto tlo koje se jako nabije ukoliko nije prekrito, gredice s posađenim lukom još prekrivam mješavinom drvenog pepela i polurazgrađenog komposta, pa još slojem sijena. Luk i češnjak vole pepeo radi kalija i jer pepeo blago alkalizira tlo. Nema straha za luk, on bez problema niče kroz taj sloj malča, a tako pokriveno tlo ostaje ispod rahlo i raste jako malo korova.

Na rubovima gredice uvijek ostavljam malo slobodnog mjesta, jer tu sadim salatu i tako maksimalno iskoristim prostom. Uz luk koji posadim na jesen sadim jesenski salatu koju prethodno posijem na jednoj gredici u vrtu, dok uz luk posađeni na proljeće sadim ili sijem proljetnu salatu.

Kod proljetne sadnje luka, luk sadim u manje redova, te još na sredini gredice sijem i mrkvu koja je odlični susjed luku: mrkva tjera svojim mirisom lukovu muhu, luk tjera mrkvinu muhu. Osim salate kao rubne kulture, ponekad posijem i rotkvicu.

Lučice možete saditi i u trajno pomalčirane gredice, u tom slučaju je lakše napraviti si redove po gredici i posložiti lučice u njih te lagano zagrnuti i vratiti malč. Po potrebi razrahlite tlo vilama za prorahljivanje prije sadnje.